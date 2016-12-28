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Рынска опознала напавших на нее людей

Божена Рынска. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Божена Рынска опознала людей, атаковавших ее балкон и подъезд московского дома, где она проживает. Теперь скандально известная блогерша знает наверняка, кто на нее напал.
прочитано 3437 раз

Уже третий день Божена при поддержке близких держит оборону своей "крепости". Журналисты и активисты устроили самосуд и пытаются навредить женщине, снимая это на видео.

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Божена Львовна Рынска

Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Если раньше россиян возмущали неосторожные слова Рынской в адрес погибших репортеров НТВ, то теперь многие негодуют из-за преступного поведения защитников телеканала, выражающегося в травле блогера и запугивании жителей ее дома.

Накануне неизвестные, воспользовавшись подъемником, обклеили окна балкона Божены портретами погибших журналистов. Некоторые пользователи Сети справедливо посчитали это вандализмом и порчей личного имущества.

"Удалось расшифровать все записи и опознать людей, которые пытались проникнуть на наш балкон и в наш подъезд. Это НОДовцы. А записи свои они передавали Рентевошкам, которые теперь играют роль НТвошек. (Их теперь тоже поджидает свой борт). Сегодня они не оставляли попыток проникнуть в подъезд. Один из них в маске, но камеры вели их довольно долго, и удалось найти момент, когда он маску снял (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила зоркая Рынска в Facebook.

Божену так просто не запугать. "Это зондер-команда по борьбе с инакомыслящими. И мы должны собирать каталог этих рож для последующей люстрации, а сейчас доказывать, что их деятельность преступна и добивать невыдачи им Шенгена", – призвала к ответным действиям армию своих поклонников Рынска.

Балкон Божены. Фото: facebook.com/bozhena.rynska

Примечательно, что травля со стороны репортеров в 2013 году далась ей намного тяжелее. Блогерша даже потеряла ребенка, о чем рассказала в новом интервью. Именно сотрудников телеканала, специализирующегося на скандалах, интригах, расследованиях, светская львица винит в том, что до сих пор не стала мамой.

"Я испытывала страшные мучения, когда меня год травило НТВ. Это потеря ребенка, которого до сих пор я не могу сделать после того раза, это попытки самоубийства. Это осада, когда за тобой ездит машина месяц. Месяц!" – рассказала Рынска в интервью телеканалу "Дождь".

Божена не ожидала, что ее сообщение с глумлением над погибшими журналистами НТВ наделает столько шума. Например, активистка подала на нее заявление в следственный комитет с требованием возбудить дело по 282 статье. На сайте change.org собрано уже более 120 тысяч подписей под просьбой лишить Рынскую российского гражданства и выслать из страны.

"Я не думала, что мое слово так важно. И что это отзовется так. Петицию с требованием лишить меня гражданства подписало втрое больше человек, чем петицию о недопустимости закрытия детского онкоцентра. Это все, что нужно знать о нашем народе", – отметила Божена.

И в очередной раз блогерша кинула камень в огород ненавистного телеканала, который звезда называет рупором "геббельсовской пропаганды". "Я хочу, чтоб каждый НТВшник знал: я не забыла, я не простила", – заявила светская львица.

Как писали Dni.Ru, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому".

Автор: Милена Жарова28 декабря 2016, 18:13
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