Рынска потеряла ребенка из-за травли

Скандально известная журналистка Божена Рынска прокомментировала конфликтную ситуацию с НТВ. Из-за сотрудников телеканала и их травли блогерша потеряла ребенка и оказалась в шаге от самоубийства.

Несколько лет назад, в 2013 году, журналисты НТВ довели Божену до ручки. Именно репортеров телеканала, специализирующегося на скандалах, интригах, расследованиях, светская львица винит в том, что до сих пор не стала мамой.

"Я испытывала страшные мучения, когда меня год травило НТВ. Это потеря ребенка, которого до сих пор я не могу сделать после того раза, это попытки самоубийства. Это осада, когда за тобой ездит машина месяц. Месяц!" – рассказала Рынска в интервью телеканалу "Дождь".

Божена не ожидала, что ее сообщение с глумлением над погибшими журналистами НТВ наделает столько шума. Например, активистка подала на нее заявление в следственный комитет с требованием возбудить дело по 282 статье. На сайте change.org собрано уже более 120 тысяч подписей под просьбой лишить Рынскую российского гражданства и выслать из страны.

"Я не думала, что мое слово так важно. И что это отзовется так. Петицию с требованием лишить меня гражданства подписало втрое больше человек, чем петицию о недопустимости закрытия детского онкоцентра. Это все, что нужно знать о нашем народе", – отметила Божена.

Друзья, призываю вас выразить свою позицию на чудовищные высказывания Рынски путем подписания петиции о лишении ее Российского гражданства и выдворении за пределы страны. Ссылка на петицию - у меня в описании профиля. Спасибо Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Дек 27 2016 в 3:04 PST

И в очередной раз блогерша кинула камень в огород ненавистного телеканала, который звезда называет рупором "геббельсовской пропаганды". "Я хочу, чтоб каждый НТВшник знал: я не забыла, я не простила", – заявила светская львица.

"Я судья. Бог, как мы видим, наказывает очень избирательно. Если б он прицельно наказывал, я могла бы положиться на его волю. Но поскольку вместе с ними погибли невинные люди, то видно, что это не кара господня", – рассудила Рынска, которая намерена и дальше воевать с сотрудниками телеканала.

Напомним, накануне травля Божены из интернета перешла в реальность. Народные мстители совершили неправомерные действия, атаковав дом, в котором проживает блогер. Поступок неизвестных попахивает вандализмом. Об инциденте пострадавшая Рынска рассказала в Facebook.

"Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъемником 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась хозяйка квартиры и показала фото окон, облепленных портретами погибших журналистов.

"Сижу, смотрю на эти лица, думаю: стоили ли копейки, которые вы получали за ложь и травлю инакомыслящих той участи, которую вы получили в итоге? Ведь вы могли найти любую другую работу. Вы знали, чем вы занимаетесь. Служба не нос, с ней не рождаются. Вы меня травили, вы пытались сжить меня со свету в 2013 году, – напомнила сотрудникам НТВ Божена. – И вот я живу, у меня елочка, а в вашей жизни елочки не будет уже никогда. Не для вас придет весна".

Как писали Dni.Ru, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому".