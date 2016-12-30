Ужасающая наглость Рынской и Бабченко

Вот уже несколько дней не утихает скандал вокруг публикаций журналистов Божены Рынской и Аркадия Бабченко. Трагическая гибель самолета Ту–154, на борту которого находились военный ансамбль Александрова, доктор Лиза и три съемочных группы – "Первого канала", НТВ и "Звезды", вызвали у блогеров приступы желчи и показного безразличия.

На своих страницах в Facebook обозреватели заявили, что не имеют сочувствия к некоторым из погибших. Рынска порадовалась гибели съемочной группы НТВ, а Бабченко заявил, что ему не жаль пассажиров рейса, которые летели на войну с пропагандистской миссией. Эти публикации вызвали шок и шквал возмущения не только среди российских журналистов и пользователей социальных сетей, но и на уровне высоких спикеров.



Божена Рынска, как из шутки про всех женщин –"странная и злая". Ее нелюбовь к НТВ-шникам началась три года назад из-за скандала, а закончилась судебным разбирательством. После катастрофы самолета она поблагодарила "боженьку" за "бонус в виде съемочной группы НТВошек".

Аркадий Бабченко – "человек наплеватор", написал в социальной сети, что ему не жаль погибших, он не чувствует сожаления, потому что они продолжают даже после смерти поливать всех грязью. Но злорадства или радости у него тоже нет, ему просто "плевать". По его мнению, ансамбль, который подчинялся Министерству обороны РФ, вел пропаганду и "зазывал" людей на войну в Донбасс и Сирию.

Хотя давать оценочные комментарии или высказывания в адрес этих журналистов не имеет никакого смысла, необходимы конкретные и направленные действия, которые покажут другим, что в России подобная свобода слова наказуема. Мнение это, отмечу, вовсе не субъективно. На сайте Change.Org появились сразу четыре петиции, авторы которых требуют привлечь Божену Рынскую к ответственности или лишить ее гражданства. Каждое прошение подписали от 1 до 3 тысяч человек.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с предложением лишить гражданства России Рынскую и Бабченко. Главный редактор издания SNC Наталия Архангельская, в котором работала Божена, сообщила о том, что Рынскую уволили из журнала.

Будут ли приняты еще какие-то меры в отношении журналистов Божены Рынской и Аркадия Бабченко, покажет время. А сегодня понятно одно, свое главное пожизненное наказание – бессердечие, эти двое уже получили.