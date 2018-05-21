Божена Рынска разнесла белорусов из-за "свинства"
Основанием для обвинения граждан Белоруссии в недостойном поведении стала фотография, сделанная из окна машины. Рынска утверждает, что из запечатленного на ней автомобиля с белорусскими номерами на ходу выбросили пластиковую бутылку.
"Вот эта белорусская машина взяла и выбросила пустую пластиковую бутылку из окна прямо в Рублевский лесок. Скажите, а в Белоруссии тоже так принято? Или это только здесь свинячить можно?" – возмутилась журналистка в Facebook.
Друзья по соцсети с энтузиазмом поддержали светскую львицу. Одна из "френдесс", Alexandra Maslova, ударилась в размышления о том, что "западные белорусы" отличаются от "быдлостана". А запечатленная на фото машина, судя по номеру, из Гомельской области.
Однако не все были единодушны в осуждении граждан соседней страны. Некоторые отметили, что неясно, действительно ли выбросили из машины мусор. Кроме того, неизвестно, кто именно сидел в автомобиле – возможно, русский. Ведь и россияне покупают в Белоруссии машины с пробегом, оставляя старые номера, напомнили пользователи.
Божена Рынска известна "разоблачениями" неправильного, с ее точки зрения, образа жизни соотечественников – а теперь вот и граждан ближнего зарубежья. Не так давно она прокомментировала ролик с плачущим в самолете ребенком, страдающим от аутизма, назвав его "мелкой тварью". Журналистка убеждена, что больного вместе с матерью следовало высадить из лайнера. Большинство друзей, как обычно, ее поддержали.
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