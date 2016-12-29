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Венедиктов заразился ненавистью от Рынской
Руководитель радиостанции, которая позиционирует себя как оппозиционная, прокомментировал слова, сказанные в Минобороны России. Венедиктов написал желчный текст, который не понравился его подписчикам. "Минобороны назвало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154 "натужной гадостью". Не понял, они так назвали карикатуры или свой ТУ-154?" – задает вопрос Венедиктов. Видимо, в преддверии Нового года журналист уже приступил к празднованию, ведь в вопросе, который он задает, по сути, содержится ответ. Военное ведомство назвало именно карикатуры скандального издания гадостью.
В комментариях к этому сообщению подписчики называют Венедиктова "настоящим врагом страны" и советуют "привести в порядок шевелюру".
"Это вы мощно набросили, сейчас вас поставят в один ряд с Боженой", – предостерегают Венедиктова комментаторы. "Стыдно должно быть, нашел над чем глумиться", "Я смотрю, у "цвета нации" вовсю идет конкурс на получение премии главного мерзавца 2016 года на территории России!" – пишут пользователи в Twitter Венедиктова.
"Минобороны назвало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154 «натужной гадостью". Не понял, они так назвали карикатуры или свой ТУ-154?— Алексей Венедиктов (@aavst) 29 декабря 2016 г.
Надо отметить, что главред радиостанции "Эхо Москвы" и раньше не отличался особой тактичностью, комментируя те или иные события. Но сейчас даже подписчики недовольны его реакцией на событие, связанное с трагедией, в которой погибли 92 гражданина России.
Накануне скандальное французское издание Charlie Hebdo выпустило две циничные карикатуры, касающиеся крушения российского самолета Ту-154. На одном из рисунков изображен падающий авиалайнер, в салоне которого участник ансамбля имени Александрова заявляет: "Репертуар хоров армии расширяется". Российское военное ведомство назвало карикатуры "натужной гадостью". Похожие комментарии звучали и от представителей российской политической элиты и официальных органов власти.
Репертуар хора расширяется: Charlie Hebdo поглумился над жертвами крушения Ту-154https://t.co/8Wiiiax3NJ#новости #CharlieHebdo #ту154 pic.twitter.com/v1MQBpGo4M— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 28 декабря 2016 г.
Сразу же после крушения Ту-154 около Сочи журналистка Божена Рынска в социальной сети Facebook опубликовала пост, в котором посочувствовала гибели части ансамбля имени Александрова в авиакатастрофе над Черным морем, однако позлорадствовала над журналистами НТВ, летевшими тем же рейсом. Позднее сообщение внезапно исчезло со страницы оскандалившейся журналистки.
Картинка из нашего архива, опубликованная в марте этого года до сих пор актуальна. #Божена #Рынска pic.twitter.com/Ek5eIAlEOx— Glavplakat (@Glavplakat) 26 декабря 2016 г.
Между тем Генеральная прокуратура России обещала проверить высказывания Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и дать им правовую оценку. С такой просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов, по мнению которого слова журналистки подпадают под статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Самолет Ту-154, принадлежащий российскому военному ведомству, рухнул в Черное море 25 января 2016 года. На его борту находились 92 человека, среди них – журналисты, участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и известный врач Елизавета Глинка. Все они погибли.
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