Венедиктов заразился ненавистью от Рынской

Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики.

Руководитель радиостанции, которая позиционирует себя как оппозиционная, прокомментировал слова, сказанные в Минобороны России. Венедиктов написал желчный текст, который не понравился его подписчикам. "Минобороны назвало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154 "натужной гадостью". Не понял, они так назвали карикатуры или свой ТУ-154?" – задает вопрос Венедиктов. Видимо, в преддверии Нового года журналист уже приступил к празднованию, ведь в вопросе, который он задает, по сути, содержится ответ. Военное ведомство назвало именно карикатуры скандального издания гадостью.

В комментариях к этому сообщению подписчики называют Венедиктова "настоящим врагом страны" и советуют "привести в порядок шевелюру".

"Это вы мощно набросили, сейчас вас поставят в один ряд с Боженой", – предостерегают Венедиктова комментаторы. "Стыдно должно быть, нашел над чем глумиться", "Я смотрю, у "цвета нации" вовсю идет конкурс на получение премии главного мерзавца 2016 года на территории России!" – пишут пользователи в Twitter Венедиктова.

"Минобороны назвало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154 «натужной гадостью". Не понял, они так назвали карикатуры или свой ТУ-154? — Алексей Венедиктов (@aavst) 29 декабря 2016 г.

Надо отметить, что главред радиостанции "Эхо Москвы" и раньше не отличался особой тактичностью, комментируя те или иные события. Но сейчас даже подписчики недовольны его реакцией на событие, связанное с трагедией, в которой погибли 92 гражданина России.

Накануне скандальное французское издание Charlie Hebdo выпустило две циничные карикатуры, касающиеся крушения российского самолета Ту-154. На одном из рисунков изображен падающий авиалайнер, в салоне которого участник ансамбля имени Александрова заявляет: "Репертуар хоров армии расширяется". Российское военное ведомство назвало карикатуры "натужной гадостью". Похожие комментарии звучали и от представителей российской политической элиты и официальных органов власти.

Сразу же после крушения Ту-154 около Сочи журналистка Божена Рынска в социальной сети Facebook опубликовала пост, в котором посочувствовала гибели части ансамбля имени Александрова в авиакатастрофе над Черным морем, однако позлорадствовала над журналистами НТВ, летевшими тем же рейсом. Позднее сообщение внезапно исчезло со страницы оскандалившейся журналистки.

Между тем Генеральная прокуратура России обещала проверить высказывания Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и дать им правовую оценку. С такой просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов, по мнению которого слова журналистки подпадают под статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Самолет Ту-154, принадлежащий российскому военному ведомству, рухнул в Черное море 25 января 2016 года. На его борту находились 92 человека, среди них – журналисты, участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и известный врач Елизавета Глинка. Все они погибли.