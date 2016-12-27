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Рынска опрокинула на нападавших кошачий лоток

Божена Рынска. Фото: Globallookpress.com/Anatoly Lomohov
Журналисты, снимавшие на видео, как балкон Божены Рынской атакуют неизвестные народные мстители, сообщили, что она опрокинула на них кошачий лоток. Репортеры пожаловались, что блогер буквально закидала их экскрементами.
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В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Божена защищает кошачьими отходами свой балкон. Травля скандально известной блогерши усилиями ее ненавистников из интернета перешла в реальную жизнь.

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Божена Львовна Рынска

Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Народные мстители совершили неправомерные действия, атаковав жилой дом в центре Москвы, в котором проживает Рынска. Поступок неизвестных можно назвать вандализмом.

Они незаконно обклеили окна балкона Божены изображениями погибших в авиакатастрофе Ту-154 журналистов. Об инциденте пострадавшая рассказала в Facebook и показала фото окон, облепленных снимками. 

"Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъемником 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ", – сообщила Рынска.

Факт использования экскрементов в качестве средства защиты от незваных гостей Божена подтвердила. "Пока они безнаказанны. (Хотя высыпать им на голову кошачий лоток было очень приятно)", – призналась светская львица, яростно защищавшая свой дом от нападавших. 

Рынска верит в закон кармы. "Их борт уже где-то стоит. На каждого такого "травильщика" найдется свой борток, – уверена писательница. – Вы, ребят, на Новый год-то, летите небось куда-то? Ну, счастливого полета! Мягкой посадки!"

Блогер сообщила, что разглядывала портреты репортеров. "Сижу, смотрю на эти лица, думаю: стоили ли копейки, которые вы получали за ложь и травлю инакомыслящих той участи, которую вы получили в итоге? – обратилась к покойным Божена. – Ведь вы могли найти любую другую работу. Вы знали, чем вы занимаетесь. Служба не нос, с ней не рождаются".

Рынска не может забыть то время, когда телевизионщики превратили ее жизнь в ад. "Вы меня травили, вы пытались сжить меня со свету в 2013 году. И вот я живу, у меня елочка, а в вашей жизни елочки не будет уже никогда. Не для вас придет весна", – не удержалась от злорадства Божена.

Балкон Божены. Фото: facebook.com/bozhena.rynska

Напомним, Рынска подверглась общественному осуждению, когда сразу после трагедии с Ту-154 она опубликовала в Facebook наделавшее шума сообщение. Многим пост Божены показался оскорбительным, так как в нем блогерша выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе сотрудников телеканала НТВ.

"Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала Божена. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Затем Рынска добавила: "Для меня гибель любой нтвошки – праздник. Мир стал чище на трех подонков. И когда у меня появится возможность лично на тот свет спроваживать этих гнид, я не премину".

Позже журналистка удалила этот пост и попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – подчеркнула Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства. Осиновый кол в могилу каждому".

Теперь генеральная прокуратура России проверит высказывания Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. "Запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынской в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы", – пообещал представитель ведомства.

Автор: Елена Алешина27 декабря 2016, 16:28
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