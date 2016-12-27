Рынска опрокинула на нападавших кошачий лоток

Журналисты, снимавшие на видео, как балкон Божены Рынской атакуют неизвестные народные мстители, сообщили, что она опрокинула на них кошачий лоток. Репортеры пожаловались, что блогер буквально закидала их экскрементами.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Божена защищает кошачьими отходами свой балкон. Травля скандально известной блогерши усилиями ее ненавистников из интернета перешла в реальную жизнь.

Народные мстители совершили неправомерные действия, атаковав жилой дом в центре Москвы, в котором проживает Рынска. Поступок неизвестных можно назвать вандализмом.

Они незаконно обклеили окна балкона Божены изображениями погибших в авиакатастрофе Ту-154 журналистов. Об инциденте пострадавшая рассказала в Facebook и показала фото окон, облепленных снимками.

"Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъемником 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ", – сообщила Рынска.

Факт использования экскрементов в качестве средства защиты от незваных гостей Божена подтвердила. "Пока они безнаказанны. (Хотя высыпать им на голову кошачий лоток было очень приятно)", – призналась светская львица, яростно защищавшая свой дом от нападавших.

Рынска верит в закон кармы. "Их борт уже где-то стоит. На каждого такого "травильщика" найдется свой борток, – уверена писательница. – Вы, ребят, на Новый год-то, летите небось куда-то? Ну, счастливого полета! Мягкой посадки!"

Блогер сообщила, что разглядывала портреты репортеров. "Сижу, смотрю на эти лица, думаю: стоили ли копейки, которые вы получали за ложь и травлю инакомыслящих той участи, которую вы получили в итоге? – обратилась к покойным Божена. – Ведь вы могли найти любую другую работу. Вы знали, чем вы занимаетесь. Служба не нос, с ней не рождаются".

Рынска не может забыть то время, когда телевизионщики превратили ее жизнь в ад. "Вы меня травили, вы пытались сжить меня со свету в 2013 году. И вот я живу, у меня елочка, а в вашей жизни елочки не будет уже никогда. Не для вас придет весна", – не удержалась от злорадства Божена.

Напомним, Рынска подверглась общественному осуждению, когда сразу после трагедии с Ту-154 она опубликовала в Facebook наделавшее шума сообщение. Многим пост Божены показался оскорбительным, так как в нем блогерша выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе сотрудников телеканала НТВ.

"Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала Божена. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Затем Рынска добавила: "Для меня гибель любой нтвошки – праздник. Мир стал чище на трех подонков. И когда у меня появится возможность лично на тот свет спроваживать этих гнид, я не премину".

Позже журналистка удалила этот пост и попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – подчеркнула Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства. Осиновый кол в могилу каждому".

Теперь генеральная прокуратура России проверит высказывания Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. "Запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынской в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы", – пообещал представитель ведомства.