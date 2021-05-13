На МКС произошла новая авария

В американском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения воды путем переработки конденсата атмосферной влаги, передает Пятый канал. Устранить неполадку планируется в ближайшее время – не позднее чем на следующей неделе. При этом даже более продолжительная задержка не должна нести за собой угрозу для жизни экипажа – имеющихся на МКС запасов воды должно хватить на несколько месяцев. Поделиться с американскими коллегами готовы и российские космонавты. Впрочем, для этого со стороны Nasa в адрес "Роскосмоса" должна будет поступить соответствующая просьба.