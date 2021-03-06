Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Лукашенко и Путин Новости сериалов Гороскоп

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В российском модуле на МКС заделали первую трещину

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В российском модуле Международной космической станции "Звезда" была заделана первая трещина, сквозь которую в открытый космос утекал кислород, передает "Царьград". Этому предшествовал конфликт с американскими специалистами, находящимися на Земле. Те не дали разрешения просверливать концы трещины перед наложением заплатки, так как опасались ее дальнейшего увеличения.

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Автор: 6 марта 2021, 18:15 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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