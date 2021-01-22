Еда ни при чем? Ученые обнаружили неожиданную причину ожирения

Представители американского Университета Северной Каролины обнаружили неизвестную ранее причину ожирения. Оказалось, что она может быть следствием недостатка витамина D.
Такой вывод учёные сделали на основе результатов эксперимента на рыбах данио. В ходе исследования специалисты выяснили, что из-за дефицита витамина D у них, среди прочего, увеличивались размер и количество жировых клеток. Кроме того, в их организме повышалась концентрация триглицеридов и холестерина, что указывает на нарушение обмена веществ, сообщает РИА ФАН.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Стала встречаться с бездомным
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер
А вы страдаете авторитаризмом?
Новым девам сюда
Ната и Мишель когда успокоятся?
Со мной флиртует женатый