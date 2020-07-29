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Hi-tech
Стратегия взаимодействия устройств HUAWEI: будущее ближе, чем кажется

Стратегия взаимодействия устройств HUAWEI: будущее ближе, чем кажется

Фото: пресс-служба
Умные устройства прочно вошли во все аспекты нашей жизни. Мы не выпускаем из рук смартфоны, работаем за компьютерами, читаем с планшетов, бегаем с умными часами, управляем бытовой техникой через приложения. Растущее разнообразие устройств делает жизнь более комфортной и безопасной, но с другой стороны, усложняет их согласованное использование, взаимное подключение и передачу информации между разными платформами.
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Знакома ли вам ситуация, когда необходимо срочно перекинуть файлы или фотографии со смартфона на ПК, а кабеля нет под рукой, или Bluetooth соединение устанавливается долго и работает медленно? Что говорить, если вы пользуетесь не только смартфоном и ПК, но и планшетом, умной колонкой и телевизором? Различия в платформах и форматах файлов создают труднопреодолимые препятствия для подключения и передачи контента, что существенно снижает общий комфорт и заставляет пользователей дублировать файлы или вообще отказываться от полноценного использования возможностей своих устройств.

Работать эффективнее

Чтобы ликвидировать эти недостатки и создать по-настоящему единую экосистему, объединяющую все подключенные устройства, компания HUAWEI разработала технологию HUAWEI Share, которая позволяет пользователям легко и быстро подключать свои устройства в различных комбинациях, в любых возможных сценариях, дома, в офисе или в путешествии.

Технология HUAWEI Share стала основой для построения универсальной интеллектуальной экосистемы для всех сценариев взаимодействия устройств "1+8+N". Выбранное название символизирует структуру экосистемы, единственным центральным элементом которой служит смартфон, через который пользователь может управлять всеми остальными продуктами и сервисами. "8" означает восемь категорий устройств HUAWEI: ноутбуки, планшеты, беспроводные наушники, умные часы и браслеты, колонки и много другое. "N" символизирует бесконечное разнообразие фирменных продуктов и сервисов, поддерживающих технологию HUAWEI Share и использующих все возможности и технологические решения, заложенные в продуктах HUAWEI.

Фото: пресс-служба

Связующее звено — беспроводные роутеры HUAWEI, обеспечивающие быстрое, стабильное и безопасное подключение всех устройств, независимо от их количества.

Привычные действия становятся проще

Когда вам нужно передать на ПК фотографии, сделанные на смартфон во время путешествия, достаточно коснуться смартфоном с активным NFC интерфейсом метки "HUAWEI Share" в правом нижнем углу ноутбука и соединение произойдет автоматически. К примеру, такую функцию поддерживают ноутбуки MateBook X Pro, MateBook 13 или MateBook D 14/ D 15 и др. Более того, не важно, на какое устройство из вашей экосистемы HUAWEI вы снимали: благодаря распределенной технологии фотографии будут легко доступны на любом экране HUAWEI с помощью функции трансляции экрана "Мультисрин", также входящей в состав HUAWEI Share. Она не только упрощает передачу файлов между ПК и планшетами/смартфонами, но и позволяет использовать клавиатуру и мышь ноутбука для работы с приложениями на смартфоне. Коснитесь смартфоном корпуса ноутбука или планшета и его экран целиком отобразится на экране этого устройства. Вы можете перемещать файлы простым перетаскиванием и редактировать документы, хранящиеся в памяти смартфона, используя экран, клавиатуру и мышь ноутбука. Эти функции позволяют значительно повысить продуктивность самых разнообразных процессов. Теперь, чтобы вставить фотографии или видеоролики со смартфона в презентацию, которую вы редактируете на ноутбуке, не нужно скачивать их по USB, Bluetooth или отправлять по почте.

Соединенные через HUAWEI Share устройства имеют единый буфер обмена, что позволяет копировать куски текста и целые файлы на одном из них и вставлять в сообщения, документы или папки на другом. При этом документы, хранящиеся на смартфоне, можно открывать десктопными офисными приложениями и редактировать в полноценном ПК интерфейсе, используя клавиатуру и мышь, а затем сохранять на любом из устройств.

Эти функции значительно упрощают работу с документами, как индивидуальную, так и коллективную. Вы можете создать документ на ноутбуке, а продолжить редактирование на смартфоне, находясь в дороге, без необходимости копировать или пересылать его.

Если кликнуть по ссылке, отображенной на экране смартфона, выведенном на экран подключенного ноутбука, она откроется в браузере ноутбука, что позволяет работать на большом экране, не пересылая ссылки лишний раз.

Таким же образом можно использовать экран, камеру и микрофон ноутбука для простых и групповых видеозвонков через мобильные мессенджеры. Это позволяет общаться с коллегами и работать на одном экране, без необходимости переключаться между смартфоном и ноутбуком.

Более того, функция HUAWEI Share позволяет подключать ноутбук к точке доступа Wi-Fi смартфона всего одним кликом в приложении PC Manager, без необходимости выполнять действия на обоих устройствах.

Если свернуть окно с виртуальным экраном подключенного смартфона, уведомления о входящих звонках и сообщениях будут появляться в виде всплывающих окон.

"Мультискрин" HUAWEI Share способна превратить смартфон и ноутбук, смартфон и планшет в две части единого целого, дополняя и расширяя возможности каждого из них.

На все случаи жизни

HUAWEI Share позволяет не только легко передавать файлы со смартфона на ПК или планшет и обратно, но имеет также дополнительные возможности.

Фото: пресс-служба

Если к вам пришли друзья и им необходимо подключиться к вашему Wi-Fi роутеру HUAWEI, поможет ещё одна функция из пакета HUAWEI Share – подключение в одно касание. Больше не придётся говорить каждому из них пароль от точки доступа Wi-Fi. Они могут подключиться, просто коснувшись смартфонами значка NFC в нижнем правом углу роутера HUAWEI. Данная функция в свою очередь позволяет гостям так же, в одно касание, вывести изображение экранов своих смартфонов на ноутбук, чтобы показать свои фотографии или понравившиеся видео всей компании.

Наушники также создают единую экосистему со многими продуктами HUAWEI (включая умные часы, смартфоны и планшеты) и могут легко переключаться между устройствами. Например, когда пользователь выходит на пробежку, HUAWEI FreeBuds 3 автоматически соединяются с умными часами серии HUAWEI WATCH GT 2, чтобы пользователь мог слушать свои музыкальные треки в отсутствии смартфона.

HUAWEI последовательно расширяет экосистему подключённых устройств, разрабатывая новые программные и аппаратные продукты, которые могут сделать повседневную жизнь людей по всему миру проще и комфортнее, устраняя сложности и ограничения, накладываемые различием платформ и производителей.

Для расширения ассортимента входящих в экосистему сервисов и приложений HUAWEI активно развивает собственную платформу дистрибуции и магазин приложений AppGallery, которая предлагает пользователям огромный выбор программных продуктов и разнообразного контента от крупнейших мировых производителей.

Для управления устройствами HUAWEI предлагает приложение AI Life, к которому можно подключать как фирменные, так и партнёрские продукты, поддерживающие технологию HUAWEI Share.

Входящие в экосистему HUAWEI программные и аппаратные продукты поддерживают и платёжную систему HUAWEI Pay, что позволяет быстро и безопасно оплачивать подписки и платные сервисы.

29 июля 2020, 13:06

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