В приложениях для iOS произошел массовый сбой

Пользователи гаджетов компании Apple столкнулись с временными неудобствами. В популярных приложениях для операционной системы iOS произошел массовый сбой.
На некорректную работу устройств пожаловались в том числе граждане России, пишет РИА ФАН. По информации "Царьграда", в данный момент специалисты работают над решением проблемы.
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