Ученые объявили о приближении к Земле опасного астероида

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид 2002 NN4. Он подлетит максимально близко к планете утром 6 июня.
Специалисты считают, что небесное тело не упадет на Землю, поскольку даже при максимальном сближении будет находиться на расстоянии, в 13 раз превышающем удаленность орбиты Луны. Размер космического "булыжника" составляет около 250 метров в диаметре.
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