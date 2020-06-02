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Ученые объявили о приближении к Земле опасного астероида

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Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид 2002 NN4. Он подлетит максимально близко к планете утром 6 июня.

Специалисты считают, что небесное тело не упадет на Землю, поскольку даже при максимальном сближении будет находиться на расстоянии, в 13 раз превышающем удаленность орбиты Луны. Размер космического "булыжника" составляет около 250 метров в диаметре.

Автор: 2 июня 2020, 09:16 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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