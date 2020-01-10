Пришельцы прислали на Землю сигнал из космоса

Такие сигналы называются быстрыми радиовсплесками (FRB) в космосе и их природа людьми не изучена. Вполне вероятно, что их посылают пришельцы.
Известно, что FRB 180916.J0158+65 находится в регионе активного звездообразования в массивной спиральной галактике. Ее характеристики отличаются от других установленных источников радиовсплесков в космосе. Красное смещение этой галактики достигает 0,0337, сообщает Nature. Это соответствует удаленности от Земли, равной 470 миллионам световых лет.
Существует два основных типа быстрых радиовсплесков в космосе: одни вспыхивают многократно, а другие – всего один раз и больше не повторяются. Недавно обнаруженный сигнал относится к первому типу.
По мнению ученых, это говорит о том, что повторяющиеся и одиночные радиовсплески в космосе имеют различное происхождение. Новые данные указывают на то, что последние могут отличаться друг от друга не только своими свойствами, но и родительскими галактиками, а также межзвёздными средами.
Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии – такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Согласно гипотезе ученых, данное открытие возможно только благодаря деятельности внеземных цивилизаций.
Напомним, впервые подобные сигналы ученые обнаружили в 2007 году. С тех пор зафиксировали более 80 быстрых радиовсплесков в космосе.
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