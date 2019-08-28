В России создадут принципиально новый вертолет

Российские разработчики намерены сконструировать вертолет, используя аддитивные технологии, новые методы сборки и материалы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.
Со слов директора по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрея Шибитова, проект пока формируется. Над разработкой будут трудиться специалисты конструкторских бюро Миля и Камова, Казанского вертолетного завода. Ранее холдинг завершил научно-исследовательскую работу по созданию перспективного скоростного вертолета.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Стоит ли переезжать в Москву?
Кому верить Богу или астрологу?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Отец одиночка
Надоело одиночество!...
Наши питомцы.
Подросток одиночка