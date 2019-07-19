Жители Подмосковья смогут увидеть полет МКС

В предстоящие выходные жители Московской области смогут наблюдать полет Международной космической станции (МКС) невооруженным глазом. Об этом пишет портал "Подмосковье сегодня".
Эксперты Московского планетария рассказали порталу, что для наблюдений лучше выбирать открытую местность. Время и траекторию полета станции можно отследить на специальном сайте. Более детально ее можно будет разглядеть даже в бинокль. На борту МКС работают Алексей Овчинин (Россия), Ник Хейг (США) и Кристина Кук (США).
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Главное деньги, все можно купить
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Любовь война
Висит кожа после похудения
Обманываю его
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Найти мужа на сайте знакомств
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
девственник в 27
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!