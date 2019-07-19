Жители Подмосковья смогут увидеть полет МКС

В предстоящие выходные жители Московской области смогут наблюдать полет Международной космической станции (МКС) невооруженным глазом. Об этом пишет портал "Подмосковье сегодня".

Эксперты Московского планетария рассказали порталу, что для наблюдений лучше выбирать открытую местность. Время и траекторию полета станции можно отследить на специальном сайте. Более детально ее можно будет разглядеть даже в бинокль. На борту МКС работают Алексей Овчинин (Россия), Ник Хейг (США) и Кристина Кук (США).