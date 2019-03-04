Чиновника "Роскосмоса" затравили за "скотобазу"

Назвавшему жителей пятиэтажек "скотобазой" чиновнику "Роскосмоса" пришлось удалить свой аккаунт в соцсети. На Станислава Жаркова обрушился шквал гневных комментариев от оскорбленных россиян.

Попытки чиновника "Роскосмоса" оправдаться и извиниться перед теми, кого Жарков назвал "скотобазой", не спасли его. Комиссия по этике госкорпорации рекомендовала руководству уволить работника. Подобное публичное поведение не соответствует высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, говорится в заключении.

Ранее Жарков признался, что сам живет в хрущевке. И высказался так грубо сгоряча – мол, устал от бытовых проблем. "Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации "Роскосмос". Мои высказывания были сделаны сгоряча – я сам живу в хрущевке и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого оскорбить", – написал Жарков в Facebook.

Однако вскоре пост, как и аккаунт деятеля, исчез из соцсети. Судя по всему, чиновник "Роскосмоса" закрыл его, устав удалять комментарии разгневанных россиян. Слова чиновника о "скотобазе" жаждали прокомментировать сотни пользователей.

Напомним, все началось с того, что чиновник "Роскосмоса" заявил: контингент из хрущевок испортит новые дома, в которые переселится после сноса старых по программе реновации. А на возражения Жарков ответил оскорблениями. "Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?" — написал он.

"То есть, другими словами, Жарков делит людей на классы и считает проживающих в хрущевке людьми второго сорта", – пришли к выводу пользователи. "Похоже, этот "начальник департамента в "Роскосмосе" землянами уже брезгует. В космос, в космос, батенька, там стерильно..." – посоветовали чиновнику "Роскосмоса" в ответ на "скотобазу", пишет РИА Новости.