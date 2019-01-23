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Медведев приструнил болтунов из "Роскосмоса"

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Премьер-министр Дмитрий Медведев обрушился с критикой на возглавляемую Дмитрием Рогозиным корпорацию Роскосмос. Глава правительства призвал не строить прожекты и более эффективно тратить инвестиции.
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Речь Дмитрия Медведева на специальном совещании, посвященном финасово-экономическому состоянию госкорпорации, была жесткой и эмоциональной. Премьер отчитал руководство Роскосмоса и призвал достроить, наконец, космодром "Восточный".

"Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке", – сказал премьер-министр, после чего в зале воцарилась мертвая тишина.


Дмитрий Медведев напомнил, что космодром "Восточный" должны были достроить еще в прошлом году, сообщает ТАСС. А там до сих пор нет множества изначально запланированных объектов, а Роскосмос почему-то запрашивает дополнительные средства. Для исправления ситуации Медведев призвал создать эффективные механизмы управления и финансирования внутри ракетно-космической отрасли.

Автор: Александр Комаров23 января 2019, 15:42

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