Медведев приструнил болтунов из "Роскосмоса"
Речь Дмитрия Медведева на специальном совещании, посвященном финасово-экономическому состоянию госкорпорации, была жесткой и эмоциональной. Премьер отчитал руководство Роскосмоса и призвал достроить, наконец, космодром "Восточный".
"Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке", – сказал премьер-министр, после чего в зале воцарилась мертвая тишина.
Дмитрий Медведев напомнил, что космодром "Восточный" должны были достроить еще в прошлом году, сообщает ТАСС. А там до сих пор нет множества изначально запланированных объектов, а Роскосмос почему-то запрашивает дополнительные средства. Для исправления ситуации Медведев призвал создать эффективные механизмы управления и финансирования внутри ракетно-космической отрасли.
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