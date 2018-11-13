В России показали ракету на ядерной тяге
Специалисты во всем мире ломают голову над тем, по каким принципам должны работать межзвездные корабли в будущем. Высказываются самые разные идеи, вплоть до создания своеобразных "парусников" с циклопических размеров солнечными батареями.
В России решили пойти другим путем и начали разработку ракеты с ядерными установками нового класса. Концептуальный облик нового аппарата показал Роскосмос, передает телеканал "360".
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