На Марсе зафиксировали странный гул

Американская станция Mars InSight, высадившаяся в районе нагорья Элизий на Марсе в ноябре 2018 года, на протяжении 100 секунд фиксировала необычный звук низкой частоты, передает телеканал "360". Ученые спорят о том, что могло служить его источником. В частности, так могли звучать либо вошедший в марсианскую атмосферу метеорит, либо сильное атмосферное возмущение, либо же произошедший поблизости от аппарата обвал. Для выявления подробностей ведутся исследования.
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