Российский спутник вышел из строя из-за странной аномалии
Ученый отметил, что природа необычного свечения пока неизвестна. При этом Панасюк добавил, что вся атмосфера Земли светится всплесками ультрафиолетового излучения, часть из которых изучена. Это так называемые спрайты (электрические разряды – прим. ред.) и эльвы (слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).
Таинственное явление взбудоражило Сеть. Интернет-пользователи заинтригованы. "А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает "взрыв" – вопрос открытый", – цитирует Михаила Панасюка РИА Новости. Кроме того, атмосфера "засорена" вспышками разного происхождения, поэтому регистрировать космические лучи предельно высоких энергий очень сложно.
Российский спутник "Михайло Ломоносов" был запущен в 2016 году. Он занимается изучением кратковременных вспышек в верхней части атмосферы, а также помогает скорректировать радиационные характеристики земной магнитосферы.
Работал космический аппарат отменно до 2018 года. А в прошлом году сломался. Его аппаратура отказала вскоре после того, как зафиксировала те самые световые взрывы. Возможно, эти события как-то взаимосвязаны.
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