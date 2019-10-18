Кредитные истории более миллиона россиян утекли в Сеть

Специалисты Роскомнадзора изучат информацию об утечке в Сеть кредитных историй более миллиона граждан России. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на ТАСС.
Предполагается, что утечка произошла из-за ошибки в конфигурации базы данных на сервере, который, возможно, принадлежал микрофинансовой организации. Ранее сообщалось, что персональные данные абонентов одного из российских операторов попали в интернет.
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