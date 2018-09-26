На Марсе нашли пригодную для жизни землю

Ученые обнаружили в коре Марса зону, идеальную для возникновения жизни. Однако специалисты несколько опоздали – подземные организмы могли существовать там несколько миллиардов лет назад.

Орбитальный аппарат Mars Odyssey помог ученым получить данные о горных породах Марса. В них содержались родий и калий, передает телеканал "360". С учетом периода полураспада удалось выяснить, в каком соотношении они находились там в далеком прошлом. Оказалось, что миллиарды лет назад в марсианской коре существовала зона толщиной несколько километров, пригодная для существования хемосинтетических микроорганизмов.