Возмущенный Первый канал вгрызся в свои кровные
Руководство медиахолдингов заявило, что поисковик причастен к пиратству. Компании собираются своим решением заставить убрать из выдачи пиратские ресурсы, где транслируются ролики телеканалов.
Российские холдинги готовы вернуть контент, но при одном условии. Им принципиально важно, чтобы "Яндекс" исключил пиратские версии из поисковой выдачи, передает телеканал "360".
Представитель Национальной медиагруппы (РЕН-ТВ, Пятый канал) Алексей Уразов отметил, что сложившаяся ситуация является для отрасли разрушительной. Компании получают "ничтожный" доход от трансляций через "Яндекс". При этом они теряют из-за пиратского контента порядка "сотен миллионов рублей" ежегодно.
Подтвердил уход из "Яндекса" и Первый канал. Там тоже не намерены терять свои кровные.
Холдинг «Газпром-медиа» (НТВ, НТВ, ТВ-3 и другие каналы), «Национальная медиа группа» (РЕН ТВ, Пятый канал) и «Первый канал» убрали свои трансляции с главной страницы «Яндекса», где они транслировались через сервис «ТВ онлайн». https://t.co/EbSm9d3Cbw с помощью @Vedomosti— SVP (@svp54s) 21 августа 2018 г.
Примечательно, что представители "Газпром-медиа" не раз обращались в "Яндекс" и просили блокировать контент, но просьбы остались неудовлетворенными. В "Яндексе" уверены, что действуют по закону.
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