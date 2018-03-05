Зарядить телефон за 30 секунд: создан самый быстрый аккумулятор

Ученые из южнокорейской высшей школы энергетики KAIST разработали накопитель, способный полностью заряжаться максимум за полминуты. Новые батареи будут безопасными, долговечными и экологичными.

В качестве основы специалисты использовали графен. Его "сетчатая" структура увеличивает общую площадь накопителя и обеспечивает ему более высокую емкость. На поверхности этого кристалла они соединили волоконноподобные полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды.

Новый девайс может заряжаться при силе тока, в 100 раз превосходящей стандартную. Для полной подзарядки устройству необходимо от 20 до 30 секунд даже с маломощными системами зарядки – USB-переходниками или гибкими фотоэлементами, сообщает журнал Naked Science.

По словам исследователей, традиционные батареи работают с помощью электролитов, поэтому имеют значительные ограничения по скорости подзарядки. Они не выдерживают постоянного высокого напряжения тока и быстро начинают выходить из строя. Кроме того, при их изготовлении используются взрывоопасные органические растворители, которые негативно сказываются на их экологичности.

Dni.Ru сообщали, что специалисты из Вашингтонского университета в Сиэтле разработали прототип телефона, которому не требуется аккумулятор. Устройство способно работать за счет окружающей энергии. Для того чтобы снизить потребление, специалисты использовали аналоговую передачу голоса. Также исследователи применили излучатель, который активируется от радиоволн. Благодаря этому вышки сотовой связи могут стать своеобразным источником энергии для гаджета.

Отмечается, что пока пользователю приходится нажимать кнопку для переключения из режима прослушивания в режим разговора, как если бы он говорил по рации. Кроме того, поддерживать диалог довольно трудно из-за статических шумов.