iPhone научились делать биткоины

Владельцы iPhone теперь смогут добывать криптовалюту. Специальное приложение даст пользователям возможность богатеть в фоновом режиме.

Владелец iPhone даже не заметит, что его смартфон занят майнингм. Он будет пользоваться телефоном как обычно – в то время как как аппарат будет добывать биткоины. Ограничено время работы только зарядом батареи: приложение полностью разряжает аккумулятор за три-четыре часа.

Фоновый режим – ключевая особенность приложения MobileMiner, разработанного специалистом по джейлбрейкам (это взлом, открывающий доступ к файловой системе iOS) Элиасом Лимнеосом. Программа позволяет добывать криптовалюты на своем смартфоне.

MobileMiner работает только на смартфонах с современной процессорной архитектурой ARM64. Для эффективного майнинга нужно использовать iPhone 7 и новее. Кроме того, установка приложения возможна только через программу для маков Xcode (интегрированная среда разработки ПО для платформ macOS, iOS, watchOS и tvOS) и только при наличии специального Apple ID, одобренного для разработчиков.



Когда все эти сложности преодолены, пользователь выбирает, какую криптовалюту майнить. При желании можно получать уведомления о том, как идет процесс. На выбор доступны пять криптовалют: Bitcoin, Litecoin, Etherium, Monero и Electroneum. 1% от добытой суммы автоматически перечисляется разработчикам.

Мальчишки и девчонки

А также их родители

Коррекцию Биткоина

Увидеть не хотите ли?

Кровавую коррекцию

Экран покажет наш

И завтра 100 биткоинов

Не хватит на беляш!

Па-пара-пада-па-

Па-пара-пада-па-па, пам!

Не хватит на беляш!#BTC #Bitcoin — Илья Табалов (@tabalov) 22 декабря 2017 г.

Правда, разбогатеть особо на мобильном майнинге не получится. Если программа будет работать круглосуточно, семь дней в неделю в течение целого года, максимальный заработок едва превысит 150 долларов, сообщает портал Republic. В то же время, преимущество разработки – в ее в мобильности, она позволяет добывать биткоины без серьезных затрат в любой точке мира. Тогда как обычным "фермам" требуется много места и огромное количество электроэнергии.