Подлые украинцы пытались сорвать России праздник

Во всероссийском подборе названий новейшего отечественного вооружения приняли участие почти восемь миллионов человек. Множество людей включились в гонку и бойко комментировали происходящее в Сети. Праздничное настроение от возможности быть причастным к историческому событию пытались испортить киберпреступники.

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