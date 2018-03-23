Подлые украинцы пытались сорвать России праздник
Российские военные рассказали о хакерских атаках на сайт Минобороны в ходе финального голосования по выбору названия новейшего российского оружия. Попытки взломать сервис производились с территории Украины, Западной Европы и североамериканского континента.
Представители министерства заявили, что весь последний день "состязаний" на их веб-представительство было совершено семь DDoS-атак. Из них пять средней интенсивности и две наиболее мощных в последний час конкурса – с 19:00 до 20:00 -, пишет "Интерфакс".
"В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту – десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени", – сообщили в военные.
Несмотря на попытки сорвать мероприятие жители России сделали свой выбор. Новейший боевой лазерный комплекс теперь носит имя "Пересвет", российский подводный беспилотник получает название "Посейдон", а крылатой ракете с ядерной энергоустановкой присвоили название "Буревестник", сообщает телеканал "360", со ссылкой на "Россию 1".
Напомним, что Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию РФ сзаявил о созданных и успешно испытанных уникальных образцах оружия, которое делает бессмысленным любую систему противоракетной обороны.
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