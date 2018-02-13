Робота-собаку научили принимать гостей

Инженерная компания Boston Dynamics опубликовала видео с усовершенствованным роботом SpotMini. Специалист научили его открывать двери.



Четырехногий робот, похожий на собаку, по пластике движений копирует повадки и поведение животного. Вместо головы у умной машины клешня-манипулятор, с помощью которой она поднимает предметы и управляется с дверьми. Кроме того, SpotMini умеет бегать, ползать и подниматься по лестнице. Обновленная версия робота была разработана японской компанией SoftBank, которая в 2017 году купила Boston Dynamics у Google.

Ранее, в ноябре прошлого года Boston Dynamics опубликовала новое видео с прямоходящим роботом Атласом. Его научиили делать сальто. Также он умеет перетаскивать коробки, создавать бардак в офисе и падать со сцены.

