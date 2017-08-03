Гибель российских туристов в Абхазии Уход Малахова с Первого канала Стрельба в Мособлсуде Интервью Эксклюзив

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В Москве открыли первый городской пункт по ремонту гаджетов

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В столице начал работу городской пункт по ремонту электронных устройств "Чудо техники". Первый подобный сервис открылся на шоссе Энтузиастов, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Пункт может принимать до 100 клиентов в день. Отремонтировать в салоне можно планшеты и смартфоны десяти разных брендов, передает сетевое издание m24.ru. До конца 2017 года в Москве планируется запуск еще нескольких подобных точек.

Автор: Евгений Мышко3 августа 2017, 08:50

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