В Москве открыли первый городской пункт по ремонту гаджетов

В столице начал работу городской пункт по ремонту электронных устройств "Чудо техники". Первый подобный сервис открылся на шоссе Энтузиастов, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Пункт может принимать до 100 клиентов в день. Отремонтировать в салоне можно планшеты и смартфоны десяти разных брендов, передает сетевое издание m24.ru. До конца 2017 года в Москве планируется запуск еще нескольких подобных точек.
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