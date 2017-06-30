В США показали падение Челябинского метеорита в деталях
Для создания модели падающего метеорита эксперты воспользовались суперкомпьютером от компании Pleiades и программным обеспечением Cart3D, сообщает исследовательский центр NASA. Серым цветом они пометили само небесное тело, черным – его разрушающиеся фрагменты, желтым, оранжевым и красным – ударные волны с учетом их интенсивности.
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