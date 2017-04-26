В соцсетях подсели на новый безумный фетиш

В Instagram набирает популярность очередной весьма пикантный тренд. Пользователи выкладывают свои фотографии из разных мест... с обнаженными ягодицами.

Опубликованные фото туристов с обнаженной пятой точкой можно посмотреть в Instagram-аккаунте @cheekyexploits, который делает перепост подобных снимков. Как говорится в статусе данной группы, "ягодицы делают мир счастливее".

Стоит отметить, что этот аккаунт пользуется большой популярностью у пользователей. На данный момент на снимки с голыми ягодицами подписаны уже более 58 тысяч человек.

Участники нового безумного флешмоба выкладывают пикантные фото на фоне пляжа, леса, железной дороги и так далее. Встречаются и менее предсказуемые снимки – например, голые ягодицы на фоне заснеженных гор или барабанов.

Некоторые пользователи снимаются полностью обнаженными, а некоторые – лишь приспускают штаны. При этом, глубокий смысл, который они вкладывают в новый тренд, пока остается загадкой.

Отметим, что прокачанные, круглые ягодицы – являются главным трендом соцсетей последние несколько лет. Особенно эта часть тела заботит представительниц слабого пола.

Девушки тратят кучу времени и сил, чтобы довести до совершенства свою пятую точку. Ну а кто не может похвастаться пышностью этой части тела, ложиться под нож хирурга или же покупает специальные насадки.

Естественно результаты всех этих трудов девушки спешат выложить в свой аккаунт. Кстати, для фото собственных ягодиц в зеркале даже придуман особый термин – "белфи".