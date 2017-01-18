Молодому человеку отказали в должности из-за недостаточной активности в соцсетях
Диабетики старше 50 лет могут прожить на девять лет меньше, чем их здоровые сверстники
ЦРУ раскрыло тайну зеленых человечков
Некогда секретные бумаги раньше можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве организации в штате Мэриленд. В ЦРУ сообщили, что планировали опубликовать документы в интернете к концу 2017 года, но процесс по какой-то причине был ускорен.
Среди бумаг, ставших достоянием общественности, есть документы о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме и в период холодной войны. Разведчики также поделились секретами о военном проекте Stargate ("Звездные врата"), в рамках которого проводились исследования различных способностей человека, в том числе возможности удаленно видеть события и собирать информацию с большого расстояния. И, наконец, ЦРУ предоставило информацию о появлениях НЛО на Земле, сообщает РИА Новости.
Отметим, что ЦРУ и раньше предавало огласке секретные документы о визитах на нашу планету гостей из космоса. Четыре года назад организация даже опубликовала кадры кинохроники, на которых представлены якобы реальные инопланетяне. Тогда это сенсационное видео раскритиковали даже специалисты-уфологи. Уж очень были похожи зеленые человечки на своих собратьев из голливудских фильмов, таких как "Ангар-18" или "Секретные материалы".
Между тем американский историк Грег Эгхигиян пришел к выводу, что главной причиной "появления" НЛО в западной прессе была холодная война и связанная с ней атмосфера секретности и недоверия. Ученый провел уникальное исследование, в рамках которого изучил, как менялся облик НЛО, представления о них и отношение к ним публики начиная с 40-х годов ХХ века.
НЛО, как объясняет Эгхигиян, изначально "появились" по той причине, что спецслужбы США и других западных стран побуждали обывателей сообщать им обо всех необычных феноменах и объектах на небе, опасаясь советских шпионов и разведывательных самолетов и аэростатов. Только за первые десять лет холодной войны было собрано свыше четырех тысяч подобных отчетов, часть из которых просочилась в прессу.
https://t.co/W6Zz5rtiv7— Документальное кино (@shapel_2015) 5 января 2017 г.
документальные фильмы. Фильмы о политике и катастрофах. Новости. #нло.#правительство.#призраки.#фантомы.#рен-тв. pic.twitter.com/u6PaGkBv5J
Когда угроза со стороны Варшавского блока исчезла и необходимость в поддержке секретности и сборе данных о необычных объектах пропала, число упоминаний НЛО в прессе резко пошло на спад.
Вдовы легендарных актеров отреагировали на откровения артистки
Прославленную артистку раскритиковали в день рождения
Журналисты узнали время бракосочетания влюбленных
Судьба памятника архитектуры вызвала нешуточные страсти в Заксобрании Петербурга