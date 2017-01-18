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ЦРУ раскрыло тайну зеленых человечков

Фото: GLOBAL LOOK press/Jake Warga
Центральное разведывательное управление США рассекретило часть своего архива: в открытый доступ попали 13 миллионов страниц различных документов. В них, в частности, идет речь о появлениях НЛО в небе над Землей.
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Некогда секретные бумаги раньше можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве организации в штате Мэриленд. В ЦРУ сообщили, что планировали опубликовать документы в интернете к концу 2017 года, но процесс по какой-то причине был ускорен.

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Среди бумаг, ставших достоянием общественности, есть документы о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме и в период холодной войны. Разведчики также поделились секретами о военном проекте Stargate ("Звездные врата"), в рамках которого проводились исследования различных способностей человека, в том числе возможности удаленно видеть события и собирать информацию с большого расстояния. И, наконец, ЦРУ предоставило информацию о появлениях НЛО на Земле, сообщает РИА Новости.

Отметим, что ЦРУ и раньше предавало огласке секретные документы о визитах на нашу планету гостей из космоса. Четыре года назад организация даже опубликовала кадры кинохроники, на которых представлены якобы реальные инопланетяне. Тогда это сенсационное видео раскритиковали даже специалисты-уфологи. Уж очень были похожи зеленые человечки на своих собратьев из голливудских фильмов, таких как "Ангар-18" или "Секретные материалы".


Между тем американский историк Грег Эгхигиян пришел к выводу, что главной причиной "появления" НЛО в западной прессе была холодная война и связанная с ней атмосфера секретности и недоверия. Ученый провел уникальное исследование, в рамках которого изучил, как менялся облик НЛО, представления о них и отношение к ним публики начиная с 40-х годов ХХ века.

НЛО, как объясняет Эгхигиян, изначально "появились" по той причине, что спецслужбы США и других западных стран побуждали обывателей сообщать им обо всех необычных феноменах и объектах на небе, опасаясь советских шпионов и разведывательных самолетов и аэростатов. Только за первые десять лет холодной войны было собрано свыше четырех тысяч подобных отчетов, часть из которых просочилась в прессу.


Когда угроза со стороны Варшавского блока исчезла и необходимость в поддержке секретности и сборе данных о необычных объектах пропала, число упоминаний НЛО в прессе резко пошло на спад.


Автор: Александр Пельт18 января 2017, 11:53

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