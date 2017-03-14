Разгадана тайна черных дыр

Ученые установили, что сверхмассивные черные дыры появились под влиянием других галактик. Без их "помощи" этот процесс был бы невозможен.

Согласно результатам исследования, процесс формирования звезд в ранний период существования Вселенной препятствовал возникновению сверхмассивных черных дыр, сообщает URA.RU. Однако ультрафиолетовое и рентгеновское излучение в соседних молодых галактиках, расщепляющее атомы газа вблизи черных дыр, могло поспособствовать появлению крупных объектов.

Эти процессы могли привести к резкому сжиманию вещества галактики у черной дыры. При таком раскладе она увеличивается за счет поглощения газа, пыли, умирающих звезд и других черных дыр и становится сверхмассивным объектом.

"Коллапс галактики и формирование черной дыры с массой в миллион Солнц, таким образом, может занимать всего 100 тысяч лет", – цитирует Nature Astronomy ученого Золтана Хаймана. "Через несколько миллионов лет она вырастает до массы в миллиард Солнц", – отметил он.

Напомним, ранее американские ученые подсчитали количество черных дыр в Млечном Пути. Они установили, что в нашей галактике несколько миллионов таких образований.

Специалисты установили, что чем меньше размер галактики, тем выше в ней концентрация тяжелых черных дыр. Действует и обратная зависимость – чем звездная система крупнее, тем в ней больше сравнительно легких черных дыр.

