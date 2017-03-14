Разгадана тайна черных дыр
Согласно результатам исследования, процесс формирования звезд в ранний период существования Вселенной препятствовал возникновению сверхмассивных черных дыр, сообщает URA.RU. Однако ультрафиолетовое и рентгеновское излучение в соседних молодых галактиках, расщепляющее атомы газа вблизи черных дыр, могло поспособствовать появлению крупных объектов.
Эти процессы могли привести к резкому сжиманию вещества галактики у черной дыры. При таком раскладе она увеличивается за счет поглощения газа, пыли, умирающих звезд и других черных дыр и становится сверхмассивным объектом.
"Коллапс галактики и формирование черной дыры с массой в миллион Солнц, таким образом, может занимать всего 100 тысяч лет", – цитирует Nature Astronomy ученого Золтана Хаймана. "Через несколько миллионов лет она вырастает до массы в миллиард Солнц", – отметил он.
Porpoise Galaxy or NGC 2936 Credit:NASA Repost credit : @the_observable_universe Show some love to our brother and follow him ���� #cosmos#universe #astrophotography #astro #photography #photooftheday #milkyway #galaxy #galaxies #andromeda #nebula #star #stars #constellation #supernova #blackhole #nightsky #nasa #Earth #internationalspacestation #spacestation #telescope #hubble #bigbang #shoutout #likeforlike #followforfollow
Напомним, ранее американские ученые подсчитали количество черных дыр в Млечном Пути. Они установили, что в нашей галактике несколько миллионов таких образований.
Специалисты установили, что чем меньше размер галактики, тем выше в ней концентрация тяжелых черных дыр. Действует и обратная зависимость – чем звездная система крупнее, тем в ней больше сравнительно легких черных дыр.
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