Владельцы смартфонов пользуются гаджетами во время секса

Исследователи компании iPass выяснили, что зависимость людей от гаджетов с каждым годом возрастает. Специалисты пришли к такому выводу после опроса.

В рамках исследования ученые поговорили более чем с 1700 людьми в США и Европе. Согласно результатам опроса, 62% респондентов ощущают чувство тревоги, когда их телефон не подключен к Wi-Fi. Еще 7% признались, что проверяют смартфон даже во время секса. Просто в кровати это делают 84%. 11% занимались этим на похоронах. При этом, целых 72% респондентов проверяют телефон в туалете. 36% признались, что чувствовали себя обязанными проверять телефон во время свидания.

Кроме того, 23% опрошенных выбирают в качестве основной потребности Wi-Fi – они предпочитают его душу, а 19% еще и человеческому общению. Еще 61% опрошенных признался в зависимости от Wi-Fi. 58% респондентов уверены, что беспроводной интернет вызывает привыкание сильнее, чем секс. 42% - чем нездоровая пища, 41% – чем курение, 33% – чем алкоголь и 31% опрошенных считает, что зависимость от Wi-Fi сильнее, чем от наркотиков.

"Если есть какие-либо сомнения, наш отчет доказывает, что социальный этикет ушел в прошлое, когда дело касается использования смартфонов. Технология и, в частности, смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, настолько, что нет никакого сценария, в котором люди не будут проверять свой телефон", – приводит слова коммерческого директора компании iPass Патрисии Хьюм газета The Daily Mail.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что корейские ученые установили тесную связь между эмоциональными расстройствами и зависимостью от гаджетов. Оказалось, чем более выражены психологические расстройства у человека, тем больше времени он проводит в компании телефона.