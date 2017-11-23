YouTube закрыл популярнейший российский канал

Администрация видеохостинга YouTube удалила один из своих самых популярных каналов – Vlad Crazy Show. На нем выходили ролики о том, как дети любят вредную еду.

Русскоязычный канал, на который были подписаны почти десять миллионов человек, публиковал забавные видео об игрушках, сладостях и развлечениях. Центральной же в паблике была тема любви малышей к фастфуду, передает газета "Известия".

На данный момент все ролики канала недоступны. "Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube", – гласит надпись.

По информации Kedoo, Vlad Crazy Show занимал вторую строчку в рейтинге популярных каналов видеохостинга, уступая лишь музыкальному каналу T-Series. Каждый месяц на него подписывались более 1,5 миллиона человек, а число просмотров переступало отметку в три миллиарда.

Несмотря на интересный зрителю контент, у Vlad Crazy Show было много противников. Они считали, что паблик пропагандирует нездоровую еду среди детей.

Вместе с тем эксперты считают, что из-за этого канал закрыть не могли, передает телеканал "360". Администраторы паблика "Ютубер" отмечают, что точная причина блокировки Vlad Crazy Show неизвестна.