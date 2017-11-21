Родственников и любимых можно напечатать на 3D-принтере

Мы часто пересматриваем фотографии прошлых лет ‒ это то, с чем связаны приятные воспоминания. Но последние годы набирает популярность новый, трехмерный формат изображения человека ‒ 3D-копия.

Например, родители могут заказать 3D-фигурки своих детей, и таким образом наблюдать за их взрослением. Спустя годы на одной полочке будут стоять неуклюжий пупсик, улыбчивый первоклассник и повзрослевший юноша или девушка.

В чем заключается процесс создания такой 3D-копии, Dni.Ru рассказала предприниматель, эксперт по использованию 3D-технологий в различных сферах современной жизни, основатель компании "3Dsol" Ёлан Сабарова.

Существуют два метода: сканирование человека и моделирование по фотографии. Оба варианта в итоге отправляются на печать, и 3D-принтер превращает электронный файл в объемный осязаемый объект.

3D-сканирование человека

С помощью нескольких камер и датчиков света производится съемка, в результате которой получаются тысячи кадров ‒ из них софт складывает объемную 3D-модель.

Бытует мнение, что 3D-сканер опасен из-за излучения и поэтому не рекомендован детям и беременным женщинам, однако это миф: он вреден не более, чем обычная фотокамера на телефоне, которой ежедневно пользуется практически каждый из нас. Соответственно, такой способ сканирования совершенно безопасен.

Перед съемкой следует учесть некоторые замечания к одежде: по возможности лучше избегать черного цвета, так как сканер очень плохо "видит" его. Конечно, и здесь можно найти выход – обклеить одежду белыми точками-наклейками, и тогда все получится.

Моделирование по фотографии

Клиент присылает несколько фотографий в разных ракурсах, крупным и мелким планом. Специалист по скульптурному моделированию приступает к созданию 3D-модели на основе полученных изображений и информации. Работа кропотливая, ювелирная, трудоемкая, будто лепит скульптор – только не руками, а графическим манипулятором, и не настоящую, а виртуальную глину. Если фотографии были хорошего качества, то и модель выйдет максимально реалистичной.

По желанию заказчика перед печатью в 3D-модель можно внести некоторые коррективы, например, сделать длинные волосы вместо коротких, уменьшить объемы либо, наоборот, что-то увеличить, удлинить ноги и многое другое. Нет ничего невозможного, если у вас богатая фантазия и вы желаете воплотить в жизнь целую композицию: добавить в руки собачку или гитару, или даже поставить по соседству со своей единорога.

Когда макет готов, он отправляется на печать. После того как принтер распечатал фигурку, требуется еще несколько манипуляций с постобработкой. Далее заказ передается клиенту на радость и долгую память. Кстати, если фигурка вдруг разобьется, ее легко можно восстановить с помощью сделанной ранее 3D-модели, распечатав ее заново и уже со скидкой скидкой.