В Москве создают приложение – гид по религиозным объектам

Специалисты занимаются разработкой приложения, которое станет своеобразным путеводителем по религиозным достопримечательностям столицы. Об этом рассказал председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Мосгордумы Антон Палеев.

По его словам, в программе будут заложены название, местонахождение религиозного объекта и график работы. Также там появится информация о магазинах, кафе и ресторанах, которые связаны с тем или иным вероисповеданием, передает НСН со ссылкой на сетевое издание m24.ru.