За просмотр пиратских фильмов заставят платить штраф

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о комплексе мер по борьбе с пиратством. Он предположил, что ведомство введет штраф за пользование нелицензионным контентом.

Глава министерства заявил, что проблема борьбы с пиратством обсуждалась на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ у вице-спикера Госдумы Петра Толстого. "Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы", – заявил Мединский.

При этом он отметил, что в обсуждаемом комплексе мероприятий по борьбе с нелицензионным контентом "штрафы – это лишь одна из предлагаемых мер". "Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб", – цитирует главу ведомства RNS.

Ранее в октябре стало известно, что власти хотят взимать штрафы за использование нелицензионного контента по аналогии с системой, действующей в Германии. Там штраф за загруженный пиратский файл достигает тысячи евро.

Источник предоставил краткую информацию о том, как будет отслеживаться скачивание нелицензионного контента. "Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф", – пояснил информатор.

Борьба с пиратством прекрасна. Хотел купить книгу — нигде нет, хотел скачать — везде изъята. Браво. — Igor Adamenko (@igoradamenko_) 27 ноября 2016 г.

Напомним, борьба с пиратскими копиями контента идет в России уже давно. Например, в марте Ассоциация по защите авторских прав в интернете добилась блокировки онлайн-библиотеки "Флибуста", а Роскомнадзор с санкции Мосгорсуда заблокировал популярный торрент-трекер Rutracker.