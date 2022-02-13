Отмечающая важное событие Тарасова ошеломила россиян

Татьяна Тарасова празднует юбилей и по этому случаю решила порадовать поклонников уникальным кадром.

Сегодня прославленному тренеру по фигурному катанию исполнилось семьдесят пять лет. По случаю этого праздника Татьяна Тарасова решила поделиться с подписчиками эксклюзивным кадром. Снимок был сделан еще в юности на катке. На нем еще маленькая фигуристка высоко прыгает. Под снимком она написала: "Полет нормальный". Можно сказать, что этим снимком спортсменка показала мастер-класс по прыжкам на льду.

Поклонники принялись поздравлять фигуристку с юбилеем. "Спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать для нас, любителей спорта! Спасибо вашим родителям за вас, здоровья на долгие годы! Берегите себя для нас всех! Фигурное катание без вас какое-то не такое", "С Днем Рождения, Татьяна Анатольевна! Желаю самого главного – здоровья! Будет оно, будет и все остальное. Очень ждем вас на позиции комментатора, как вас не хватает", "Татьяна Анатольевна, гениальный человек! Великий и выдающийся тренер! Крепкого вам здоровья, радости, заботы вокруг и доброты! И еще долгих лет жизни! Спасибо, что вы есть!", "Вы достояние России! Горжусь, что вы есть у нашей страны".

Напомним, что раньше Татьяна Анатольевна была перспективной фигуристкой, однако повредила позвоночник и стала тренером. Вероятно, травмы до сих пор дают о себе знать. Так, на съемки шоу "Ледниковый период" женщину даже привозили на инвалидном кресле.