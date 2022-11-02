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Спорт
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

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33-летний боец ММА Александр Писарев умер в Балашихе на 34 году жизни. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", печальные новости о кончине спортсмена сообщила его команда в социальной сети.

Смерть настигла мужчину внезапно — во сне, близкие не ожидали такой участи. "Отец в шоке, мать в трансе. Они готовятся к похоронам", — поведала телеканалу "360" экс-супруга покойного. Медики донесли женщине, что у Александра произошла остановка дыхания.

Известно, накануне смерти звезда ММА вместе с женой употребляли грибы и арбуз, пишет "Радио 1". Супругу экстренно госпитализировали. Точная причина смерти бойца ММА пока не озвучена, одна из самых популярных версий — отравление.

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Александр Писарев. Фото: кадр Youtube
Автор: 2 ноября 2022, 05:11 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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