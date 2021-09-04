Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое

Ирину Лобачеву обвинили в алкоголизме. Илья Авербух защитил бывшую жену.

Ирина Лобачева никогда не скрывала, что страдала из-за проблем с алкоголем. Спортсменка пришла на шоу "Секрет на миллион", где рассказала всю правду ведущей Лере Кудрявцевой и телезрителям.

Оказалось, что брак фигуристки с Иваном Третьяковым развалился именно из-за любви к выпивке. Бывший муж запирал серебряную призерку Олимпийских игр в квартире на несколько дней, пока та находилась в невменяемом состоянии.

Казалось, что поклонники фигурного катания уже забыли об алкоголизме Лобачевой, как скандал всплыл еще раз. Дело в том, что Илья Авербух, бывший супруг, выложил в свой аккаунт в "Инстаграме" фотографию с тренером и бывшей партнершей.

Многие поклонники не смогли сдержаться и высказали о Ирине все, что думают. Некоторые даже снова обвинили бывшую спортсменку в алкоголизме.

"Какая стала Лобачева? Лицо запитое!" – написал один из фолловеров.

Илья Авербух не смог молчать и заступился за Ирину. Он дал понять, что сейчас у Ирины нет проблем, она прекрасно себя чувствует.

"Мы это уже победили! Ира в хорошей форме и много работает — тренирует. Прошу уважения!" – написал отец двоих детей.