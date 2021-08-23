Родившая Арзамасова дождалась Авербуха: Муж вернулся

Актрису сериала "Папины дочки" выписали из роддома. Накануне фигурист Илья Авербух забрал Лизу Арзамасову и сына домой.
Елизавета родила наследника 14 августа. Мальчик абсолютно здоров, его родительница тоже чувствовала себя хорошо. Между тем в медицинском учреждении мама и малыш пробыли больше семи дней.
Как оказалось, из-за работы у Авербуха не было времени забрать жену и сына из роддома. Арзамасова ждала, когда ее муж вернется из Нижнего Новгорода.
Накануне в личном инстаграм-аккаунте Лиза сообщила, что наконец покидает больничные стены. Артистка показала фото и видео торжественной выписки. Арзамасову и ее кроху встречал не только муж, но и пасынок Мартин. Напомним, у Авербуха есть 17-летний отпрыск от брака с Ириной Лобачевой.
"Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе – домой!" – написала Елизавета в микроблоге.
Актриса и фигурист пока не придумали имя новорожденному наследнику. Ранее звезда "Папиных дочек" призналась, что ей и мужу необходимо время, чтобы принять решение. Знаменитости хотят понаблюдать за малышом, понять, какое имя ему подходит больше всего.
Как писали "Дни.ру", незадолго до появления крохи Лиза Арзамасова дала большое интервью. "Папина дочка" призналась, что познакомилась с Ильей Авербухом, когда была 15-летней. Звезды впервые встретились за кулисами шоу "Ледниковый период". О том, когда завязался их роман, актриса говорить не стала.
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