Открестившегося от сына Мамаева публично пристыдили: Мельчают мужики

Футболист Павел Мамаев просит снизить сумму алиментов, которые он по закону обязан платить Алане и ее детям. За это спортсмена раскритиковали.

У бывшей жены футболиста Павла Мамаева Аланы двое детей. Старший родился от спортсмена, а первый ребенок от других отношений. Оба воспитывались Мамаевым как родные. Но так было только до развода пары.

Как заявила в своем "Инстаграм" модель Алана Мамаева, в суде Павел отказался от усыновленного ребенка для того, чтобы платить меньше алиментов. Светский обозреватель Лена Миров в своем "ЖЖ" считает такое поведение постыдным.

Лена Миро предположила, что строящий из себя миллионера Павел Мамаев просто напросто боится, что Алана будет тратить его деньги на своего нового любовника.

При этом блогер не исключила, что бывшая жена футболиста может нагнетать и приукрашать ситуацию. Но это совершенно не означает, что можно не платить ребенку, которому ты обещал быть отцом.

Также блогер добавила, что Павлу Мамаеву вообще не нужны деньги. Он тратит их в основном на развлечения. "Мельчают мужики", – с досадой заключила блогер.

Напомним, в марте этого года стало известно о расставании Павла Мамаева и Аланы. Модель на весь белый свет рассказала и показала, с кем и как ей изменил муж. По ее словам, Мамаев закрутил роман с моделью из Испании. Тогда его команда "Ростов" была на сборах в Марбелье.