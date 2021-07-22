Траньков одобрил скачущих в купальниках мужчин после скандала с Навкой

Изначально спорт считался традиционно мужским поприщем. Поэтому сегодня, как бы это странно ни звучало, спорт полон сексизма. К примеру, девушкам в спорте труднее, чем мужчинам. Дамам страшно, стыдно, а вместо ума и физических достижений зачастую оцениваются их формы...
То же самое касается мужчин. Многие считают, что молодому человеку зазорно заниматься дамскими видами спорта, хотя как такового четкого разделения направлений по половой принадлежности в спорте нет.
Тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион Максим Траньков поделился своим отношением к мужчинам в традиционно "женских" видах спорта.
Спортсмен не видит ничего зазорного в том, что мужчины занимаются фигурным катанием, художественной гимнастикой или синхронным плаванием, хотя как правило эти направления выбирают в основном женщины.
Траньков подчеркнул, что Россия не является толерантной страной в этом отношении. Но спорт все-таки для всех. и каждый человек в праве делать то, что ему ближе.
"Я не имею ничего против. Каждый занимается тем, чем хочет. Выглядит так, как он хочет... Не вижу каких-то проблем", – приводит слова спортсмена портал News.ru.
Также он добавил, что и женщины у нас часто выбирают напротив мужские виды спорта. Это касается таких направлений, как хоккей или футбол.
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Как быстрее восстановиться после операции?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести