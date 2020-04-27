"Олимпийская богиня": известная пловчиха взбудоражила народ откровенным снимком

Более 30 тысяч "лайков" собрало откровенное фото Юлии Ефимовой всего за несколько часов. Спортсменка выложила снимок, где она в купальнике позирует перед зеркалом в ванной комнате. Поклонники оставили более 300 восторженных комментариев.
"Пошла жара", "Палец обжог, когда лайкал", "Олимпийская богиня", "Красота спасет мир", – написали фолловеры. Однако нашлись и те, кто попросил пловчиху быть скромнее, ведь подобных снимков в инстаграм-аккаунте Ефимовой достаточно много.
Помимо эротических фотографий, на личной странице Юлии есть и более полезные публикации. Недавно она рассказывала, как заниматься плаванием в домашних условиях. Как показано в недавнем видео, главное – простор для физических нагрузок и высокие столы.
За личной жизнью спортсменки следят почти 200 тысяч человек, и это не только подписчики из России. Внимание Юлии также уделяют поклонники из Америки. К слову, сейчас Ефимова находится в Лос-Анджелесе.
Пловчиха имеет множество наград за свои спортивные достижения. У нее семь золотых медалей Чемпионата Европы, шесть раз стала первой на Чемпионате мира. Однако на Олимпийских играх Ефимова завоевала лишь две серебряные медали в 2016 году, а также бронзовую – 2012-ом.
При этом Ефимова входит в десятку лучших в истории Чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях. Всего их 15.
Если о победах спортсменки знает весь мир, то ее личная жизнь находится за семью замками. Известно лишь, чо в 2016-ом Юлия рассталась с двукратным призером Олимпийских игр, пловцом Никитой Лобинцевым. Возлюбленные состояли в отношениях два года.
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