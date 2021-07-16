Раздевшаяся Сотникова всполошила народ

Звезда спорта предстала в бикини. Аделина Сотникова позировала на шезлонге. К слову, отдых она совмещает с трудом, купаясь в море и загорая между репетициями к ледовому шоу "Руслан и Людмила".
25-летняя фигуристка заявила в своем инстаграм-аккаунте, что выбирает жить в кайф. Пользователи Сети оценили ее свежий снимок, осыпав комплиментами. "Красоточка", "Чудненько выглядишь на фото!!!", "Очаровательна", – высказались фолловеры.
Напомним, что весной 2020 года фигуристка объявила о конце карьеры на льду. Она рассказала, что не может профессионально выступать из-за проблем со здоровьем.
Напомним, ранее Аделина Сотникова перенесла операцию на спине. Ей установили в позвоночник два импланта на шести шурупах. К врачу звезда льда обратилась в феврале прошлого года. Тогда поклонники всерьез забеспокоились за свою любимицу.
Спортсменка завоевала первое место на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В копилке фигуристки есть и другие значимые регалии. На соревнованиях она не выступала с 2015 года.
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