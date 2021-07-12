Раздетая Туктамышева всполошила публику

Вдали от города спортсменка наслаждается природой. Знаменитость показала, что с удовольствием принимает водные процедуры в местной речке.
Елизавета Туктамышева предстала на фото в черном раздельном купальнике. При этом она призналась, что обожает отдыхать на даче, потому что там спокойно. Фигуристка спросила у подписчиков, как предпочитают проводить лето они.
Фолловеры принялись активно обсуждать кадры. Они восхитились фигурой 24-летней Елизаветы Туктамышевой. "Вы красавица!", "Лиза, ты – огонь", "Фотомодель", "Шикарная", – осыпали комплиментами спортсменку комментаторы.
Напомним, после второго места на Чемпионате мира фигуристка сделала себе подарок и в мае улетела отдыхать на райские острова с подругами. Девушка делилась откровенными фотографиями с пляжа.
Елизавета Туктамышева известна своим "стриптизом" на выступлении. Как писали "Дни.ру", ранее спортсменка рассказывала, что для нее без любви нет ни счастья, ни вдохновения. При этом сердце спортсменки сейчас не занято.
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