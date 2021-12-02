74-летняя Тарасова заговорила о беременности: Хотела бы девочку!

О своих отношениях Татьяна Анатольевна говорить не любит, так как придерживается позиции, что личное должно оставаться личным. Карьерные вершины, до которых смогла дойти знаменитость – недоступны большинству людей. Многие коллеги и ученики до сих пор не устают восхищаться целеустремленностью и трудолюбием Тарасовой. В свои 74 года она очень активна.
Известно, что за свою жизнь Татьяна Тарасова сумела воспитать нескольких олимпийских чемпионов, но в личной жизни настолько успешна она не была. Два ее брака завершились не совсем хорошо, а вот последний супруг стал настоящим спутником жизни для тренера. К несчастью, он скончался в 2011 году.
Сама знаменитость не скрывает, что настоящая любовь с ней случалась, а вот материнство – нет. Уже сейчас она осознает, что хотела бы родить ребенка. Своим переживаниями Татьяна Анатольевна поделилась с Лерой Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион", которая выйдет четвертого декабря.
"Хотела бы девочку!" – рассказала Татьяна Тарасова. Она много раз отмечала, что ее "родными детьми" стали ее воспитанники, рядом с которыми тренер расцветала. Она дружит с некоторыми своими учениками и очень гордится ими. Сейчас именно "дети" поддерживают Татьяну Анатольевну, когда ее подводит здоровье.