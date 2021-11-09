Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова ушла из профессиональной гимнастики со званием заслуженного мастера спорта в 2012 году. Сейчас 26-летняя знаменитость живет в свое удовольствие, развлекаясь на заграничных курортах и позируя перед камерой.
Недавно в ее личном блоге появился весьма пикантный кадр с Мальдивских островов, где звезда предстала в крошечном бикини. Девушка набросила поверх миниатюрного купальника рубашку нараспашку. Наряд спорnсменки подчеркнул ее голую грудь, прикрыв лишь соски.
Каролина Севастьянова распустила взлохмаченные длинные волосы и украсила их белоснежным цветком. Усевшись напротив объектива, она сплющила губы и втянула щеки. Загорелая брюнетка закрыла глаза и приложила ладонь к подбородку.
Фон на снимке появился тоже впечатляющим и атмосферным — ровный зеленый газон, высокие пальмы, традиционное для Мальдив бунгало. Олимпийская чемпионка воздержалась от философских умозаключений, описывая фотографию. Каролина Севастьянова подписала кадр лишь одним словом "цветок".
Пользователи Сети восхитились привлекательной внешностью российской гимнастки и ее выдающимся бюстом. "Мамма Миа, какая красивая", "Такая милашка", "Такая горячая", "Принцесса", — написали комментаторы о Каролине Севастьяновой.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин