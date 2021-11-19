После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка

На днях Вячеслав Малафеев объявил о разводе. Но его заподозрили в лукавстве.

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев на днях написал эмоциональный пост в своем "Инстаграм", в котором объявил о разводе. Он писал, что на несчастье невозможно построить семейную жизни, и все якобы кончено.

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Однако не все уверены, что это точка в отношениях пары. По мнению медиума Айгуль Хуснетдиновой, у Малафеева и его жены просто настал кризис отношений.

Эксперт уверен, что причина критического момента в жизни семейной пары кроется в том, что у них закончилась одна фаза, и началась другая. Айгуль уверена, что Малафееву необходимо идти дальше в отношениях с женой.

Для воссоединения паре нужен новый совместный проект, считает эксперт. К примеру, это может быть рождение ребенка или строительство загородного дома.

Для того, чтобы сделать такие выводы, медиум разложила руны. Айгуль уверена, что у пары будет воссоединение.

"Руна Тагас — это хорошая руна. Она говорит о том, что возможно новое начало, при условии нового подхода к отношениям", – заявила медиум.

Напомним, первый брак Вячеслава Малафеева закончился трагично. Супруга футболиста умерла в результате ДТП в Санкт-Петербурге. От первого брака у Малафеева есть дочь и сын. Новая возлюбленная родила ему еще одного сына. В браке они прожили девять лет.