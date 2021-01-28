Завершившего карьеру бойца Хабиба Нурмагомедова позвали в футбольный клуб

Футбольный клуб "КАМАЗ" предложил знаменитому российскому бойцу смешанных искусств (ММА) Хабибу Нурмагомедову присоединиться к команде. Соответствующую публикацию представители клуба разместили в соцсетях.
В "КАМАЗе" отметили, что команда выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и в её составе уже играл непрофессиональный футболист – бывший хоккеист Артем Лукьянов. Нурмагомедову предложили вступить в клуб на предстоящих сборах в Новороссийске, сообщает телеканал "360".
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца в октябре 2020 года. Стоит отметить, что недавно он тренировался вместе с футболистами "Спартака" в Абу-Даби.
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